ТОП-5 необычных ЖК, которые строятся в Днепре: как они выглядят и сколько стоят квартиры (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили собрать подборку ТОП-5 необычных ЖК, которые сейчас строятся в Днепре и узнали, во сколько обойдется купить там квартиру.
ЖК «Небо» находится в Соборном районе Днепра. Это 18-ти этажный жилой дом с потолками высотой 3,3 метра. Тут продаются квартиры от 43,5 до 180 кв м. Стоимость одного квадратного метра – от 52,4 тыс грн. Квартира обойдется от 2,6 млн грн. Во дворе дома планируется собственный сквер, будет детский сад и трехуровневый паркинг. В эксплуатацию сдана одна секция.
Bartolomeo Resort Town находится на набережной и включает в себя несколько многоквартирных зданий и клубных домов между которых находится тематический парк, пляж, бассейн, теннисный корт, детские и спортивные площадки, ресторан и яхт-клуб. Один квадратный метр жилья тут можно купить по цене от 52,4 тыс грн, а цены на квартиру стартуют от 1,5 млн грн. Самые маленькие квартиры площадью 29,5 кв м, а самые большие – 160 кв м. В многоквартирных домах планируется от 23 до 29 этажей, в клубных – 4. Всего на территории будет 6 домов, два из которых клубные. Уже сдано в эксплуатацию два дома.
ЖК «Avenue 25» находится в процессе строительства. Находится он в Соборном районе, в историческом центре города. Площадь квартир запланирована от 60 до 500 и более кв м. Стоимость одного метра составляет от 62,3 тыс грн, а цены на квартиру – от 3,8 млн грн. Изюминкой дома станет панорамное энергосберегающее остекленение фасада. Также жильцы дома получат свою закрытую территорию с видеонаблюдением.
ЖК Premier Park также находится в процессе строительства. По его завершению это будет клубный дом неподалёку от парка Шевченко. С окон жильцов будет открываться панорамный вид на Преображенский собор, Монастырский остров и реку. Для каждой квартиры тут предусмотрено парковочное место. Сама парковка будет двухуровневая, снабженная авто лифтами и зарядными устройствами для электромобилей. Квартиры планируются от 60 до 203 кв м. Украшением дома будут являться зеркальные панорамные окна. Квадратный метр жилья тут продают от 67,4 грн, а цена на квартиру начинается от 4 млн грн.
Клубный дом Loft Egoist также строится неподалеку от парка Шевченко. Цена на квадратный метр тут стартуют от 58 тыс грн, а квартира обойдется минимум в 5,6 млн грн. Минимальная площадь жилья в доме – 77 кв м, максимальная – от 119 кв м. У каждой квартиры будет своя небольшая терраса, из окон – вид на реку, высота потолков – до 3,7 метров. Всего планируется возвести 2 подъезда по 30 квартир в каждом. Здание будет высотой в 8 этажей.
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