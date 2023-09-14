ТОП-5 незвичайних ЖК, які будуються у Дніпрі: як вони виглядають та скільки коштують квартири (ФОТО)

У Дніпрі будується дуже багато нових ЖК, переважно всі вони мають «традиційний» зовнішній вигляд для багатоквартирного будинку, але частина виглядає досить незвичайно.

Журналісти dnepr.info вирішили зібрати добірку ТОП-5 незвичайних за своєю формою ЖК, які зараз будуються у Дніпрі та дізналися, скільки коштуватиме купити там квартиру.

Зеркальний будинок

ЖК «Небо» знаходиться у Соборному районі Дніпра. Це 18-ти поверховий житловий будинок зі стелями заввишки 3,3 метри. Тут продаються квартири від 43,5 до 180 кв м. Вартість одного квадратного метра – від 52,4 тис грн. Квартира обійдеться від 2,6 млн грн. У дворі будинку планується власний сквер, буде дитячий садок та трирівневий паркінг. В експлуатацію здана одна секція.

Місто в місті

Bartolomeo Resort Town знаходиться на набережній і включає кілька багатоквартирних будівель і клубних будинків, серед яких знаходиться тематичний парк, пляж, басейн, тенісний корт, дитячі та спортивні майданчики, ресторан і яхт-клуб. Один квадратний метр житла тут можна купити за ціною від 52,4 тис грн, а ціни на квартиру стартують від 1,5 млн грн. Найменші квартири площею 29,5 кв м, а найбільші – 160 кв м. У багатоквартирних будинках планується від 23 до 29 поверхів, у клубних – 4. Усього на території буде 6 будинків, два з яких клубні. Вже здано в експлуатацію два будинки.

Скляний фасад

ЖК «Avenue 25» знаходиться у процесі будівництва. Знаходиться він у Соборному районі, в історичному центрі міста. Площа квартир запланована від 60 до 500 і більше кв м. Вартість одного метра становить від 62,3 тис грн, а ціни на квартиру – від 3,8 млн грн. Родзинкою будинку стане панорамне енергозберігаюче скління фасаду. Також мешканці будинку отримають свою закриту територію із відеоспостереженням.

Ліфти для авто

ЖК Premier Park також знаходиться у процесі будівництва. На його завершення це буде клубний будинок неподалік парку Шевченка. З вікон мешканців відкриватиметься панорамний вид на Преображенський собор, Монастирський острів та річку. Для кожної квартири тут передбачено місце для паркування. Сама парковка буде дворівнева, з авто ліфтами і зарядними пристроями для електромобілів. Квартири плануються від 60 до 203 кв м. Окрасою будинку будуть дзеркальні панорамні вікна. Квадратний метр житла тут продають від 67,4 грн, а ціна на квартиру починається від 4 млн грн.

Своя тераса

Клубний будинок Loft Egoist також будується неподалік парку Шевченка. Ціна на квадратний метр тут стартують від 58 тис грн, а квартира обійдеться щонайменше 5,6 млн грн. Мінімальна площа житла в будинку – 77 кв м, максимальна – від 119 кв м. Кожна квартира матиме свою невелику терасу, з вікон – вид на річку, висота стелі – до 3,7 метрів. Загалом планується звести 2 під’їзди по 30 квартир у кожному. Будівля буде заввишки 8 поверхів.

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