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ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

Сегодня 14:51
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Сегодня самым популярным средством передвижения в Украине является поезд. С его помощью можно добраться в любую точку Украины или ближайшие города в соседних странах. В летнее время спрос на билеты растет, и чтобы найти талон на нужное число необходимо начинать поиски за две-три недели до необходимой даты.

Новости Днепра про ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

Журналисты dnepr.info собрали все лайфхаки как можно купить билет быстро и без очереди и не пропустить начало их продажи на нужную дату, а также что делать, если билетов нет, но они очень нужны.

Как купить билет на сайте Укрзализниці 2023

Первое, где можно купить билет – это официальный сайт Укрзалізниці. При наличии билета в продаже его легко можно заказать онлайн и оплатить картой на сайте или в приложении. Есть важный нюанс: на сайте можно купить билеты для поездок внутри страны и в ближайшие приграничные города соседних государств. Но билеты на поезда в некоторые города других стран, например, в столицу Польши Варшаву, доступны для покупки только в официальном мобильном приложении перевозчика.

Новости Днепра про ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

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Как забронировать билет на поезд 2023

Если на нужном рейсе нет свободных мест, то можно заказать услугу бронирования и в случае появления проездного документа в продаже он будет зарезервирован за конкретным пассажиром. Сделать это можно в специальном окошке, которое находится справа от входа на вокзал в Днепре.

Поездка с пересадками

Добраться до нужного города можно не прямым рейсом, а с пересадками. Если на прямой поезд билетов нет, то на сайте и в приложении Укрзалізниці есть возможность подобрать самые оптимальные маршруты с пересадкой и чаще всего это в пределах одного поезда, так что по деньгам и времени может выйти аналогично, как если бы пассажир путешествовал прямым рейсом.

Новости Днепра про ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

Мониторинг билетов в приложении

Билеты на поезд появляются в продаже постепенно. Если их нет в кассе вокзала или на сайте перевозчика, то докупить их можно будет позже, когда к поезду добавят еще один вагон и откроют продажу билетов – стартует она обычно в 8:00. Вагоны добавляют на самых популярных направлениях: Львов, Харьков, Запорожье, Днепр. «Поймать» билет на дополнительно прикрепленный вагон поможет приложение Укрзализниці, где  каждые 5-10 минут «проверяется» наличие свободных мест и в случае их обнаружения – пассажир получает уведомление.

В продаже также может появится билет, который кто-то сдал. В приложении перевозчика их можно будет увидеть за 48 часов до отправления поезда.

Еще одно приложение, где можно увидеть наличие дополнительных билетов – это Приват24 Тут также есть возможность выбрать направление, дату, место в вагоне и указав имя пассажира оплатить билет на поезд. После оплаты на указанную пользователем почту отправляют электронный билет, который можно распечатать самостоятельно или в кассе на вокзале, а можно продемонстрировать его проводнику в электронном виде на смартфоне или планшете.

Чат-бот для покупки билетов

Найти билет на нужное направление поможет чат-бот Railway. Зарегистрироваться на нем можно с помощью телефонного номера, а дальше следуя подсказкам бота и простому интерфейсу выбрать направление и дату путешествия. Бот будет мониторить наличие билетов и как только нужный появится в продаже – сразу сообщит.

Новости Днепра про ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

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