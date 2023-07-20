ТОП-5 лайфхаков как быстро купить билеты на поезд с Днепра, когда они в дефиците: чат-бот, резерв и бронь на вокзале

Журналисты dnepr.info собрали все лайфхаки как можно купить билет быстро и без очереди и не пропустить начало их продажи на нужную дату, а также что делать, если билетов нет, но они очень нужны.
Первое, где можно купить билет – это официальный сайт Укрзалізниці. При наличии билета в продаже его легко можно заказать онлайн и оплатить картой на сайте или в приложении. Есть важный нюанс: на сайте можно купить билеты для поездок внутри страны и в ближайшие приграничные города соседних государств. Но билеты на поезда в некоторые города других стран, например, в столицу Польши Варшаву, доступны для покупки только в официальном мобильном приложении перевозчика.
Если на нужном рейсе нет свободных мест, то можно заказать услугу бронирования и в случае появления проездного документа в продаже он будет зарезервирован за конкретным пассажиром. Сделать это можно в специальном окошке, которое находится справа от входа на вокзал в Днепре.
Добраться до нужного города можно не прямым рейсом, а с пересадками. Если на прямой поезд билетов нет, то на сайте и в приложении Укрзалізниці есть возможность подобрать самые оптимальные маршруты с пересадкой и чаще всего это в пределах одного поезда, так что по деньгам и времени может выйти аналогично, как если бы пассажир путешествовал прямым рейсом.
Билеты на поезд появляются в продаже постепенно. Если их нет в кассе вокзала или на сайте перевозчика, то докупить их можно будет позже, когда к поезду добавят еще один вагон и откроют продажу билетов – стартует она обычно в 8:00. Вагоны добавляют на самых популярных направлениях: Львов, Харьков, Запорожье, Днепр. «Поймать» билет на дополнительно прикрепленный вагон поможет приложение Укрзализниці, где каждые 5-10 минут «проверяется» наличие свободных мест и в случае их обнаружения – пассажир получает уведомление.
В продаже также может появится билет, который кто-то сдал. В приложении перевозчика их можно будет увидеть за 48 часов до отправления поезда.
Еще одно приложение, где можно увидеть наличие дополнительных билетов – это Приват24 Тут также есть возможность выбрать направление, дату, место в вагоне и указав имя пассажира оплатить билет на поезд. После оплаты на указанную пользователем почту отправляют электронный билет, который можно распечатать самостоятельно или в кассе на вокзале, а можно продемонстрировать его проводнику в электронном виде на смартфоне или планшете.
Найти билет на нужное направление поможет чат-бот Railway. Зарегистрироваться на нем можно с помощью телефонного номера, а дальше следуя подсказкам бота и простому интерфейсу выбрать направление и дату путешествия. Бот будет мониторить наличие билетов и как только нужный появится в продаже – сразу сообщит.
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