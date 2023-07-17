Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

Это связано с нехваткой мест, очень большим спросом на направления. Кто еще не может купить билет: новые появляются в 08:00 утра. Об этом сообщают в пресс-службе “Укрзалізниці”.

Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь. 4 просмотров

В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста 21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП. Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители. Источник: «Днепр… 2 просмотров

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов. 4 просмотров

В Новомосковске горел жилой дом: подробности Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в переулке Аграрного города Новомосковск. 2 просмотров

В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300 Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили два вражеских "Солнцепека". Россияне же пытаются наступать на Донбассе и под Купянском в Харьковской области. 4 просмотров

Ситуация сложная: оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, — «Энергоатом» "Энергоатом" регулярно получает сообщения о минировании Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами. Ситуация на АЭС остается сложной. 4 просмотров