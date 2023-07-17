Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

Это связано с нехваткой мест, очень большим спросом на направления. Кто еще не может купить билет: новые появляются в 08:00 утра. Об этом сообщают в пресс-службе “Укрзалізниці”.
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