Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине

Журналисты dnepr.info узнали о рейтинге вузов Днепра и правилах приема во время вступительной кампании 2023 года.
В этом году абитуриенты сдавали НМТ по трем предметам: украинский язык и математика – обязательные и еще один предмет на выбор, необходимый для поступления в вуз. Также подать документы в учебное заведение можно имея на руках сертификаты ВНО начиная с 2020 года или прошлогодний НМТ –тест.
В этом году абитуриенты могут подать 20 заявлений на поступление на различные специальности, но только 5 из них можно подать для зачисления на бюджет. С 19 июля начинается регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе на те специальности, где он предусмотрен.
Подать заявления можно до 31 июля через личный электронный кабинет абитуриента.
Оглашение рейтинговых списков должно состояться не позднее 5 августа для бюджетной формы обучения и не позднее 9 августа для тех, кто хочет учится на контракте. Зачисление должно пройти не позже 10 и 30 августа соответственно. Для поступления на бюджетную форму обучения абитуриент должен набрать не менее 130-150 конкурсных баллов в зависимости от специальности. Проходной бал для тех, кто учится на контракте вуз определяет самостоятельно.
Согласно консолидированному рейтингу высших учебных заведений Украины лучший результат среди вузов Днепра показал Днепровский национальный университет им. О. Гончара и занял в рейтинге 14 строчку.
На 16 месте расположился Национальный технический университет «Днепровская политехника».
48 место занимает Днепровский государственный медицинский университет.
На 56 месте рейтинга находится Украинский государственный химико-технологический университет.
74 место досталось Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.
84 место занимает Украинский государственный университет науки и технологий (бывшие ДИИТ и Металлургическая академия, что стали одним учебным заведением).
88 место занимает Университет таможенного дела и финансов.
На 96 месте рейтинга находится Университет им. Альфреда Нобеля.
126 место занял Днепропетровский государственный университет внутренних дел.
132 Днепровский государственный аграрно-экономический университет.
234 заняла Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта.
238 место у Днепровского гуманитарного университета.
Для исходных данных при составлении рейтинга учитывались национальные рейтинги «ТОП-200 Украина», «Балл НМТ на контракт» и «Scopus». Каждый из них использовал различные критерии для оценивания вузов страны. Первое место в рейтинге занимает Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Всего в рейтинге 239 вузов Украины. Более детально с рейтингом можно ознакомится тут.
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