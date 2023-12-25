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ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию 

Сегодня 14:47
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Субсидия для жителей Днепра назначается два раза в год – на отопительный и не отопительный периоды. Получить ее можно в любое время – для этого необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда или сделать это через портал учреждения. Но также в любое время субсидия может быть отменена ПФУ.

Новости Днепра про ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию 

По каким причинам это может произойти – узнали журналисты dnepr.info.

Причины отмены

Субсидию могут отменить среди отопительного или не отопительного периода. Произойти это может в случае, если нарушено одно из условий ее получения. Таких условий несколько.

Первое – это задолженность по коммунальной оплате. Если она превышает более 680 грн, то субсидию могут приостановить пока получатель не оплатит долги.

Второе – это переезд получателя, когда он не сообщает об этом в органы ПФУ и, например, сдает квартиру в аренду без договора и продолжает получать на ее субсидию, а сам живет в другом месте.

Третье – получение дополнительного дохода – это может быть продажа недвижимого и движимого имущества, а также получение наследства.

Четвертое – изменение состава семьи. Например, домовладение получало субсидию из расчета, что в нем проживают три человека, а один из них в какой-то момент переехал, но домовладение продолжило получать субсидию и на троих.

Пятое – это покупка машины или имущественные изменения.

Шестое – это информация о том, что один из членов домохозяйства выехал за границу и живет там более 60 дней.

Седьмое – получатель совершил покупку на более чем 50 тыс грн – это дает органам ПФУ возможность уже не считать семью малообеспеченной. 

Восьмое – если арендатор получал субсидию на жилье и при этом у него закончился договор аренды с собственником жилья.

Девятое – изменение размера дохода в сторону повышение.

Десятое – если в домовладении прописан совершеннолетний человек, который не учится и не работает.

Как избежать отмены субсидии

Для того, чтобы субсидию не отменили об изменения в составе семьи, имущественных прав и прочего необходимо сообщить в ПФУ в течение месяца в котором эти изменения произошли. Тогда есть шанс избежать отмены субсидии.

Когда отмены субсидии не избежать

Если домовладение перестает считаться малообеспеченным, то выплаты субсидии прекращаются.

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Новости Днепра про ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию Українська Новости Днепра про ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию Русский

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