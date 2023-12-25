ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию 

По каким причинам это может произойти – узнали журналисты dnepr.info.
Субсидию могут отменить среди отопительного или не отопительного периода. Произойти это может в случае, если нарушено одно из условий ее получения. Таких условий несколько.
Первое – это задолженность по коммунальной оплате. Если она превышает более 680 грн, то субсидию могут приостановить пока получатель не оплатит долги.
Второе – это переезд получателя, когда он не сообщает об этом в органы ПФУ и, например, сдает квартиру в аренду без договора и продолжает получать на ее субсидию, а сам живет в другом месте.
Третье – получение дополнительного дохода – это может быть продажа недвижимого и движимого имущества, а также получение наследства.
Четвертое – изменение состава семьи. Например, домовладение получало субсидию из расчета, что в нем проживают три человека, а один из них в какой-то момент переехал, но домовладение продолжило получать субсидию и на троих.
Пятое – это покупка машины или имущественные изменения.
Шестое – это информация о том, что один из членов домохозяйства выехал за границу и живет там более 60 дней.
Седьмое – получатель совершил покупку на более чем 50 тыс грн – это дает органам ПФУ возможность уже не считать семью малообеспеченной.
Восьмое – если арендатор получал субсидию на жилье и при этом у него закончился договор аренды с собственником жилья.
Девятое – изменение размера дохода в сторону повышение.
Десятое – если в домовладении прописан совершеннолетний человек, который не учится и не работает.
Для того, чтобы субсидию не отменили об изменения в составе семьи, имущественных прав и прочего необходимо сообщить в ПФУ в течение месяца в котором эти изменения произошли. Тогда есть шанс избежать отмены субсидии.
Если домовладение перестает считаться малообеспеченным, то выплаты субсидии прекращаются.
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Ирина
Автор:
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