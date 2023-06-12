Точно в цель: украинские военные уничтожили вражеский «Аллигатор»

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», — говорится в сообщении.
В Генштабе не отметили, на каком из направлений фронта это произошло.
Ка-52 — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».
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