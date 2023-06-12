10-метровое дерево упало на дорогу в Днепровском районе

Сегодня днем, 12 июня, около 13:26, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка Рудка Царичанской общины Днепровского района дерево упало на дорогу и перекрыло движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что дерево высотой 10 метров упало на проезжую часть и перекрыло движение автомобильного транспорта.

Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево, убрали на обочину и возобновили движение транспорта в полном объеме. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления.

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