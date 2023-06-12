Точно в ціль: українські військові знищили ворожий “Алігатор”

Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий за назвою "Алігатор".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

“Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як “Алігатор”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі не зазначили, на якому з напрямків фронту це трапилось.

Ка-52 – російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 “Чорна акула”.