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Точно в ціль: українські військові знищили ворожий “Алігатор”

Сьогодні 21:15
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Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий за назвою "Алігатор".
Новости Днепра про Точно в ціль: українські військові знищили ворожий

 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як “Алігатор”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі не зазначили, на якому з напрямків фронту це трапилось.

Ка-52 – російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 “Чорна акула”.

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