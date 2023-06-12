В Днепре из-за аварийных работ жители нескольких улиц остались без воды

Для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по Донецкому Шоссе, 128 (1 и 2 подъезд). Восстановление водоснабжения намечено на завтра.

В настоящее время продолжаются аварийные работы на улице Капитальная, 7. Из-за этого прекращено водоснабжение ул. Капитальная, Мильмана, Корсакова, Тернопольская.

Коммунальщики продолжают ликвидацию повреждения на водопроводе по ул. Софиевская, 16/1. Прекращено водоснабжение:

ул. Софиевская, 16, 5, 2/1;

ул. Академика Янгеля, 63, 65, 67.

В связи с проведением аварийных работ по ул. Балхасская, 75 (поселок Березановка), прекращено водоснабжение всего поселка.

Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

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