В Днепре из-за аварийных работ жители нескольких улиц остались без воды

В настоящее время продолжаются аварийные работы на улице Капитальная, 7. Из-за этого прекращено водоснабжение ул. Капитальная, Мильмана, Корсакова, Тернопольская.
Коммунальщики продолжают ликвидацию повреждения на водопроводе по ул. Софиевская, 16/1. Прекращено водоснабжение:
ул. Софиевская, 16, 5, 2/1;
ул. Академика Янгеля, 63, 65, 67.
В связи с проведением аварийных работ по ул. Балхасская, 75 (поселок Березановка), прекращено водоснабжение всего поселка.
Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.
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