Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

На проспекте Металлургов амброзия заполонила территорию местного предприятия.
Об этом сообщила днепрянка Ирина в телеграм-канале Геннадия Корбана.
По словам горожанки, эта организация находится по проспекту Металлургов, 2а. За забором у них заросли амброзии в человеческий рост. В скором времени начнется сезон ее цветения, поэтому женщина просит помочь в очищении территории.
Напомним, в Днепре разные службы города скашивают траву в общих зеленых зонах, скверах, парках, вдоль красных линий автомобильных дорог. Однако, на территориях или прилегающих участках предприятий, а также других частных бизнесов, за траву отвечают их владельцы.
Судя по фото амброзия оккупировала территорию предприятия. Это растение аллергенное, поэтому каждый год тысячи людей страдают во время периода его цветения.
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