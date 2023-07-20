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Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Сегодня 19:43
просмотров

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены некоторыми участками, где развелось это вредное растение.

Новости Днепра про Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

На проспекте Металлургов амброзия заполонила территорию местного предприятия.

Об этом сообщила днепрянка Ирина в телеграм-канале Геннадия Корбана.

По словам горожанки, эта организация находится по проспекту Металлургов, 2а. За забором у них заросли амброзии в человеческий рост. В скором времени начнется сезон ее цветения, поэтому женщина просит помочь в очищении территории.

Напомним, в Днепре разные службы города скашивают траву в общих зеленых зонах, скверах, парках, вдоль красных линий автомобильных дорог. Однако, на территориях или прилегающих участках предприятий, а также других частных бизнесов, за траву отвечают их владельцы.

Новости Днепра про Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Судя по фото амброзия оккупировала территорию предприятия. Это растение аллергенное, поэтому каждый год тысячи людей страдают во время периода его цветения.

Новости Днепра про Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

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