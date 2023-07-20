Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены некоторыми участками, где развелось это вредное растение.

На проспекте Металлургов амброзия заполонила территорию местного предприятия.

Об этом сообщила днепрянка Ирина в телеграм-канале Геннадия Корбана.

По словам горожанки, эта организация находится по проспекту Металлургов, 2а. За забором у них заросли амброзии в человеческий рост. В скором времени начнется сезон ее цветения, поэтому женщина просит помочь в очищении территории.

Напомним, в Днепре разные службы города скашивают траву в общих зеленых зонах, скверах, парках, вдоль красных линий автомобильных дорог. Однако, на территориях или прилегающих участках предприятий, а также других частных бизнесов, за траву отвечают их владельцы.

Судя по фото амброзия оккупировала территорию предприятия. Это растение аллергенное, поэтому каждый год тысячи людей страдают во время периода его цветения.

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