Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зріст

На проспекті Металургів амброзія заполонила територію місцевого підприємства.
Про це повідомила дніпрянка Ірина в телеграм-каналі Геннадія Корбана.
За словами містянки, ця організація знаходиться по проспекту Металургів, 2а. За парканом у них зарості амброзії в людський зріст. Незабаром розпочнеться сезон її цвітіння, тому жінка прохає допомогти в очищенні території.
Нагадаємо, у Дніпрі різні служби міста скошують траву у спільних зелених зонах, скверах, парках, уздовж червоних ліній автомобільних шляхів. Проте, на територіях чи прилеглих ділянках підприємств або інших приватних бізнесів, за траву відповідають їхні власники.
Судячи з фото амброзія окупувала територію підприємства. Ця рослина алергенна, тому щороку тисячі людей страждають під час періоду її цвітіння.
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