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Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зріст

Сьогодні 19:43
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Сезон цвітіння амброзії не за горами, тому мешканці Дніпра занепокоєні деякими ділянками, де розвелася ця шкідлива рослина.

Новости Днепра про Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зріст

На проспекті Металургів амброзія заполонила територію місцевого підприємства. 

Про це повідомила дніпрянка Ірина в телеграм-каналі Геннадія Корбана. 

За словами містянки, ця організація знаходиться по проспекту Металургів, 2а. За парканом у них зарості амброзії в людський зріст. Незабаром розпочнеться сезон її цвітіння, тому жінка прохає допомогти в очищенні території.

Нагадаємо, у Дніпрі різні служби міста скошують траву у спільних зелених зонах, скверах, парках, уздовж червоних ліній автомобільних шляхів. Проте, на територіях чи прилеглих ділянках підприємств або інших приватних бізнесів, за траву відповідають їхні власники. 

Новости Днепра про Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зріст

Судячи з фото амброзія окупувала територію підприємства. Ця рослина алергенна, тому щороку тисячі людей страждають під час періоду її цвітіння. 

Новости Днепра про Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зріст

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Новости Днепра про Територію підприємства у Дніпрі заполонила амброзія заввишки у людський зрістУкраїнська

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