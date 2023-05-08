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Теперь голубцы — нематериальное наследие Украины, — приказ Минкультуры

Сегодня 18:45
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5 нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Новости Днепра про Теперь голубцы - нематериальное наследие Украины, - приказ Минкультуры

Об этом говорится в приказе Минкультуры №234 от 4 мая.

В Национальный перечень включены:

 — приготовление украинского традиционного блюда «Голубцы»;
 — традицию рогозоплетения села Щитки и Писаревка Винницкой области;
 — традицию впитывания могильных крестов в Ровенском Полесье;
 — культуру традиционного овцеводства Бессарабии и знаний, связанных с ним;
 — традицию «віншування Василів» в селе Липовка Рогатинской общины Ивано-Франковской области.

Новости Днепра про Теперь голубцы - нематериальное наследие Украины, - приказ Минкультуры

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Новости Днепра про Теперь голубцы - нематериальное наследие Украины, - приказ МинкультурыУкраїнська Новости Днепра про Теперь голубцы - нематериальное наследие Украины, - приказ МинкультурыРусский

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