Теперь голубцы — нематериальное наследие Украины, — приказ Минкультуры

— приготовление украинского традиционного блюда «Голубцы»; — традицию рогозоплетения села Щитки и Писаревка Винницкой области; — традицию впитывания могильных крестов в Ровенском Полесье; — культуру традиционного овцеводства Бессарабии и знаний, связанных с ним; — традицию «віншування Василів» в селе Липовка Рогатинской общины Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в приказе Минкультуры №234 от 4 мая.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5 нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

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