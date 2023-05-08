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  • Відтепер голубці – нематеріальна спадщина України, – наказ Мінкультури

Відтепер голубці – нематеріальна спадщина України, – наказ Мінкультури

Сьогодні 18:45
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5 нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Новости Днепра про Відтепер голубці - нематеріальна спадщина України, - наказ Мінкультури

Про це йдеться в наказі Мінкультури №234 від 4 травня.

До Національного переліку включено:

  • приготування української традиційної страви «Голубці»;
  • традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області;
  • традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
  • культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов’язаних із ним;
  • традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області. 

Новости Днепра про Відтепер голубці - нематеріальна спадщина України, - наказ Мінкультури

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Новости Днепра про Відтепер голубці - нематеріальна спадщина України, - наказ МінкультуриУкраїнська Новости Днепра про Відтепер голубці - нематеріальна спадщина України, - наказ МінкультуриРусский

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