Відтепер голубці – нематеріальна спадщина України, – наказ Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5 нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться в наказі Мінкультури №234 від 4 травня.

До Національного переліку включено:

приготування української традиційної страви «Голубці»;

традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області;

традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;

культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов’язаних із ним;

традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

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