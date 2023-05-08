Сайт Дніпра Новини Відтепер голубці – нематеріальна спадщина України, – наказ Мінкультури Відтепер голубці – нематеріальна спадщина України, – наказ Мінкультури
Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку 5 нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це йдеться в наказі Мінкультури №234 від 4 травня.
До Національного переліку включено:
приготування української традиційної страви «Голубці»; традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області; традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі; культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов’язаних із ним; традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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