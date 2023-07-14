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  • Теннисистка из Днепра первая в Украине стала чемпионкой на престижном турнире Уимблдон

Теннисистка из Днепра первая в Украине стала чемпионкой на престижном турнире Уимблдон

Сегодня 10:46
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Днепровская спортсменка одержала историческую победу на главном мировом турнире по теннису.

Новости Днепра про Теннисистка из Днепра первая в Украине стала чемпионкой на престижном турнире Уимблдон

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Теннисистка Людмила Киченок взяла главный трофей турнира в смешанном парном разряде. Спортсменка выступала вместе с хорватом Мате Павичем против бельгийско-китайского дуэта.

Сложный матч длился более 2 часов, но украинско-хорватскому тандему удалось одержать победу в соревновании против бельгийца Йорана Флигена и китаянки Ифань Сюй.

Искренние поздравления! И огромное уважение Людмиле за позицию. За аплодисменты, которые она получила от болельщиков. Отметив, что народ Украины борется за свободу! Пусть всегда покоряется высшая ступень пьедестала уважения! – прокомментировал победу днепровской спортсменки Сергей Лысак

Отметим, что это первая победа представителя Украины на Уимблдоне.

Для справки: Уимбилдон — самый старый двухнедельный турнир большого тенниса. Ежегодно в конце июня и начале июля теннисисты со всей планеты собираются, чтобы побороться за победу в престижном соревновании.

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