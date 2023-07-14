Теннисистка из Днепра первая в Украине стала чемпионкой на престижном турнире Уимблдон

Днепровская спортсменка одержала историческую победу на главном мировом турнире по теннису.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Теннисистка Людмила Киченок взяла главный трофей турнира в смешанном парном разряде. Спортсменка выступала вместе с хорватом Мате Павичем против бельгийско-китайского дуэта.

Сложный матч длился более 2 часов, но украинско-хорватскому тандему удалось одержать победу в соревновании против бельгийца Йорана Флигена и китаянки Ифань Сюй.

Искренние поздравления! И огромное уважение Людмиле за позицию. За аплодисменты, которые она получила от болельщиков. Отметив, что народ Украины борется за свободу! Пусть всегда покоряется высшая ступень пьедестала уважения! – прокомментировал победу днепровской спортсменки Сергей Лысак

Отметим, что это первая победа представителя Украины на Уимблдоне.

Для справки: Уимбилдон — самый старый двухнедельный турнир большого тенниса. Ежегодно в конце июня и начале июля теннисисты со всей планеты собираются, чтобы побороться за победу в престижном соревновании.

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