Тенісистка із Дніпра перша в Україні стала чемпіонкою на престижному турнірі Вімблдон

Дніпровська спортсменка здобула історичну перемогу на головному світовому турнірі з тенісу.

Про це повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Тенісистка Людмила Кіченок взяла головний трофей турніру у змішаному парному розряді. Спортсменка виступала разом з із хорватом Мате Павичем проти бельгійсько-китайського дуету.

Складний матч тривав понад 2 години, але українсько-хорватському тандему вдалося здобути перемогу в змаганні проти бельгійця Йорана Флігена та китаянки Іфань Сюй.

Щирі вітання! І величезна повага Людмилі за позицію. За оплески, які вона отримала від вболівальників. Зазначивши, що народ України бореться за свободу! Нехай завжди підкорюється найвища сходинка п’єдесталу пошани! – прокоментував перемогу дніпровської спортсменки Сергій Лисак

Зауважимо, що це перша перемога представника України на Вімблдоні.

Для довідки: Вімбілдон – найстаріший двотижневий турнір великого тенісу. Щорічно в кінці червня та до початку липня тенісисти з усієї планети збираються разом, щоб поборотися за перемогу в престижному змаганні.

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