Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Сегодня, 14 июля, в Кривом Роге в производственных целях будут проведены три плановых взрыва:
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, производственные взрывы контролируются специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.
Но в случае воздушной тревоги будьте в безопасных местах!
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