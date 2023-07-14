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Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Сегодня 09:40
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Без паники!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Сегодня, 14 июля, в Кривом Роге в производственных целях будут проведены три плановых взрыва:

  • в 11:00 – в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район),
  • в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район),
  • в 14:00 – в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, производственные взрывы контролируются специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.

Но в случае воздушной тревоги будьте в безопасных местах!

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