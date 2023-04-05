Телевизор, повербанк и летняя резина: что жители Днепра хотя выменять на велосипед

Весна – пора, когда многие пересаживаются на велосипед или открывают сезон велопутешествий в выходные дни. В Днепре можно купить велосипед где угодно: от интернет-магазинов до рынков. А если сильно хочется велосипед, но денег на него не хватает – на двухколесный можно выменять что-то из своих вещей. По крайней мере так решила поступить часть жителей Днепра и предлагает в обмен на велосипед все, что угодно – от телевизора до автомобильных шин.

Так, владелец повербанка на 10 000-15999 мАч готов обменять девайс на велосипед. Как сказано в объявлении, он подходит для ноутбука, смартфона и планшета, а также поможет при блекауте. Использовался ли аккумулятор ранее – неизвестно.

Также на велосипед готовы обменят телевизор с плоским экраном. Если владельцу двухколесного б/у телека будет мало – автор объявления готов добавить еще какой-нибудь девайс.

В обмен на двухколесный транспорт в Днепре готовы отдать летние автомобильные шины. Резина снята с машины марки Мазда 6 второго поколения. На колесах ездили с 2018 года. Состояние их можно увидеть на фото.

Вместо покупки велосипеда в Днепре на него хотят поменять бинокль. У устройства отсутствуют следы использования, на нем нет царапин, изображение не двоиться. Таким биноклем можно пользоваться во время охоты или в сумерках.

Также обменять, а не купить велосипед хочет владелец веб-камеры. В объявлении он отметил, что готов доплатить или что-то добавить за двухколесного, так как камера для компьютера по стоимости «не тянет» на полноценный велосипед.

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