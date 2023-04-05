Телевизор, повербанк и летняя резина: что жители Днепра хотя выменять на велосипед

Так, владелец повербанка на 10 000-15999 мАч готов обменять девайс на велосипед. Как сказано в объявлении, он подходит для ноутбука, смартфона и планшета, а также поможет при блекауте. Использовался ли аккумулятор ранее – неизвестно.
Также на велосипед готовы обменят телевизор с плоским экраном. Если владельцу двухколесного б/у телека будет мало – автор объявления готов добавить еще какой-нибудь девайс.
В обмен на двухколесный транспорт в Днепре готовы отдать летние автомобильные шины. Резина снята с машины марки Мазда 6 второго поколения. На колесах ездили с 2018 года. Состояние их можно увидеть на фото.
Вместо покупки велосипеда в Днепре на него хотят поменять бинокль. У устройства отсутствуют следы использования, на нем нет царапин, изображение не двоиться. Таким биноклем можно пользоваться во время охоты или в сумерках.
Также обменять, а не купить велосипед хочет владелец веб-камеры. В объявлении он отметил, что готов доплатить или что-то добавить за двухколесного, так как камера для компьютера по стоимости «не тянет» на полноценный велосипед.
Читайте также:
Автор:
В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании…
В Днепре заметили чудо-авто.
В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле…
В Днепре установят новые остановки.
Полицейские миграционной полиции Днепропетровской области выдворили из Украины гражданку рф.
В Киеве попал в ДТП известный актер.
Подоляк считает, что за 5 - 7 месяцев Украина сможет вернуть Крым.
В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании товаром символы и названия, связанные с войной. Причина – в стране участились случаи «эксплуатации» военно-патриотической тематики. Это часто делается с коммерческой целью – так легче привлечь потребителя, но иногда переходит…
В Днепре заметили чудо-авто.
В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле дома.
В Днепре установят новые остановки.
Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00. Они продолжались более 10 часов практически без отключения воды в домах. Только по некоторым адресам было понижено давление.
В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в Днепре 5 апреля. Поэтому временно будет отсутствовать электроснабжение у некоторых жителей города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!