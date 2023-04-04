В магазинах Днепра продают арбузы по 89 грн за кило

В торговой сети «Сильпо» уже начали продавать арбузы. Есть они не в каждом магазине, и их не очень много. Откуда привезли арбузы – неизвестно. Ни на ценнике в магазине, ни на сайте ритейла информации нет. Оператор на сайте магазина ответил, что данный товар из Украины.
Для тех, кто хочет сэкономить рядом с целым арбузом на прилавке лежит разрезанный на несколько частей и упакованный в пленку, но уже с 50% скидкой.
Полная стоимость небольшого кусочка составляла 126 грн, но со скидкой его можно купить за 63 грн. На вид арбуз очень красивый: яркий, красный и видно, что в нем мало косточек, а есть кусочки, где косточек вообще не видно.
Рядом с арбузом на прилавке продают и дыни. Цена одного килограмма – 119 грн. Ее продают в уже разрезанном виде.
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