В магазинах Днепра продают арбузы по 89 грн за кило

Несмотря на начало апреля в магазинах Днепра уже продают арбузы. За кило «полосатого» просят 89 грн. Средний размер одного арбуза – от 4 кг, а значит отдать за него нужно будет более 350 грн.

В торговой сети «Сильпо» уже начали продавать арбузы. Есть они не в каждом магазине, и их не очень много. Откуда привезли арбузы – неизвестно. Ни на ценнике в магазине, ни на сайте ритейла информации нет. Оператор на сайте магазина ответил, что данный товар из Украины.

Для тех, кто хочет сэкономить рядом с целым арбузом на прилавке лежит разрезанный на несколько частей и упакованный в пленку, но уже с 50% скидкой.

Полная стоимость небольшого кусочка составляла 126 грн, но со скидкой его можно купить за 63 грн. На вид арбуз очень красивый: яркий, красный и видно, что в нем мало косточек, а есть кусочки, где косточек вообще не видно.

Рядом с арбузом на прилавке продают и дыни. Цена одного килограмма – 119 грн. Ее продают в уже разрезанном виде.

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