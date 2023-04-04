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  • Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:47
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«Озерка» считается самым большим рынком Днепра. Тут можно купить все: от овощей и молока до велосипеда и обоев. Первые торговые ряды появились тут в конце 1890-х годов. Главный корпус рынка построили в 1960-х годах. Оборудованные павильоны на улице появились позже. Как сегодня выглядит Озерка и что тут можно купить – узнавали журналисты dnepr.info.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Наиболее бойкая торговля идет в крытом павильоне рынка. Тут продают мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, сладости, сыры и колбасы. Продавцов довольно много, товара тоже. Тут и поторговаться можно, и попробовать дадут.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Цены могут на несколько гривен отличаться от магазинных, но в целом, за сыр, колбасу, овощи, мясо – за это все просят как в обычном супермаркете.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Когда-то крытый павильон был самым большим рынком в стране и все ряды были заняты продавцами. Сегодня уже не так. В будний день в павильоне встречаются пустые ряды, на выходных количество продавцов заметно прибавляется, но все равно место остается.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

На улице также есть ряды, где продают овощи и фрукты – по сравнению с остальным рынком тут много продавцов и покупателей.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Рядом с крытым павильоном находятся «палатки», где продают сладости – пряники, конфеты, печенье. Но половина из них закрыта. Цены – дешевле, чем в супермаркетах. Кило пряников обойдется от 60 грн, конфеты – от 100, а печенье от 80 грн за кило, халва по 100 грн за 1 килограмм. 

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Еще одно место, где продают продукты на «Озерке» – находится чуть дальше крытого павильона, в глубь рынка – это машины. В открытых грузовиках оборудованы «прилавки» с продавцами. Купить тут можно молочные продукты, сыр. Цены чуть ниже, чем в магазинах.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

«Озерка» всегда славилась тем, что купить тут можно было все, что угодно. А особенно много было одежды. Сейчас это не так. Большинство рядов, где продавались джинсы, нижнее белье, свитера, гардины и шторы – полупустые.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Продавцов очень мало. Они стараются стоять в рядах кучно, чтобы покупатель, подойдя к одному мог пройти мимо и посмотреть товар всех остальных торговцев.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Продают в основном куртки, кроссовки и детские игрушки. Огромного медведя можно купить за 2 тыс грн, тех, что поменьше – от 300-500 грн. Куртки продают по цене от тысячи гривен, кроссовки можно найти за 800 грн.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Есть на рынке и солнцезащитные очки. Старые модели можно купить по цене от 200 грн.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Покупателей очень мало. Продавцы, оставив павильоны, общаются в кружке на разные темы, но бойко поглядывают, не подошел ли кто к их товару.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

Мы были на «Озерке» в 2021 году и тогда тоже на рынке было много закрытых павильонов, но сейчас их количество увеличилось в разы.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

А состояние инфраструктуры рынка ухудшилось.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

В выходные дни на работу выходит большее количество торговцев, но все равно, того изобилия одежды, обуви, очков, сумок и прочего, словом всего того чем раньше так славилась «Озерка» на рынке осталось не так и много.

Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)Русский

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