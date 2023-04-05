Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Так, власник повербанку на 10 000-15999 мАг готовий обміняти девайс на велосипед. Як сказано в оголошенні, він підходить для ноутбука, смартфона та планшета, а також допоможе при блекауті. Чи використовувався акумулятор раніше – невідомо.
Також на велосипед готові обміняти телевізор із плоским екраном. Якщо власнику двоколісного телевізора буде мало – автор оголошення готовий додати ще який-небудь девайс.
В обмін на двоколісний транспорт у Дніпрі готові віддати літні автомобільні шини. Гума знята з машини марки Mazda 6 другого покоління. На колесах їздили із 2018 року. Стан їх можна побачити на фото.
Замість покупки велосипеда у Дніпрі на нього хочуть поміняти бінокль. На пристрої нема слідів використання, подряпин, тощо. Зображення не двоїться. Таким біноклем можна користуватися під час полювання або в сутінках.
Також обміняти, а не купити велосипед, хоче власник веб-камери. В оголошенні він зазначив, що готовий доплатити або щось додати за двоколісного, оскільки камера для комп’ютера за вартістю не «тягне» на повноцінний велосипед.
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