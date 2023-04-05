Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Сьогодні 14:25
просмотров

Весна – час, коли багато хто пересідає на велосипед або відкриває сезон велоподорожей у вихідні дні. У Дніпрі можна купити велосипед будь-де: від інтернет-магазинів до ринків. А якщо дуже хочеться мати велосипед, але грошей на нього не вистачає – на двоколісний можна виміняти щось зі своїх речей. Принаймні так вирішила вчинити частина жителів Дніпра та пропонує в обмін на велосипед все що завгодно – від телевізора до автомобільних шин.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Так, власник повербанку на 10 000-15999 мАг готовий обміняти девайс на велосипед. Як сказано в оголошенні, він підходить для ноутбука, смартфона та планшета, а також допоможе при блекауті. Чи використовувався акумулятор раніше – невідомо.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Також на велосипед готові обміняти телевізор із плоским екраном. Якщо власнику двоколісного телевізора буде мало – автор оголошення готовий додати ще який-небудь девайс.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

В обмін на двоколісний транспорт у Дніпрі готові віддати літні автомобільні шини. Гума знята з машини марки Mazda 6 другого покоління. На колесах їздили із 2018 року. Стан їх можна побачити на фото.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Замість покупки велосипеда у Дніпрі на нього хочуть поміняти бінокль. На пристрої нема слідів використання, подряпин, тощо. Зображення не двоїться. Таким біноклем можна користуватися під час полювання або в сутінках.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Також обміняти, а не купити велосипед, хоче власник веб-камери. В оголошенні він зазначив, що готовий доплатити або щось додати за двоколісного, оскільки камера для комп’ютера за вартістю не «тягне» на повноцінний велосипед.

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипед

Читайте також:

Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипедУкраїнська Новости Днепра про Телевізор, повербанк та літня гума: що мешканці Дніпра хочуть виміняти на велосипедРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцю

    У Дніпрі судитимуть небезпечного злочинця.

    Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    Буржуйка на колесах: у Дніпрі помітили диво-авто (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили диво-авто.

    “Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    “Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду

    У Дніпрі власник однієї з квартир створив стихійне сміттєзвалище біля…

    Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

    Це вже не вперше кажани "атакують" квартири дніпрян.

    Наверх