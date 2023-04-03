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  • Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:37
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В минувшем году в Днепре в рамках переименования новое название получила и улица Байкова, что находится в Соборном районе. Теперь она называется Старая Пристань.  Почему ее так назвали и что удивительность его на этой улице – разбирались можно узнать в тексте.

Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Первые жители на этой улице поселились в 1760-х годах. Находилась она на берегу Днепра, жили тут лоцманы, перевозившие людей через реку и пороги.  Территория была фактически без названия и первое известное «имя» получила лишь в 1950-х годах. Тогда она называлась улицей Днепровской. Но уже через 10 лет ее переименовали в Байкову. Это частный сектор с дворами. Из всех достопримечательностей тут есть здание старой водокачки, откуда воду перекачивали на один из заводов города, а также великолепные виды на реку Днепр. Фото улицы и интересную информацию о ней опубликовала в группе «История в фотографиях. Екатеринослав -Днепропетровск» Елена Присягина.

Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

В 1960-х годах на улице обустроили пристань – для этого пришлось взорвать скалу.

Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Вместо нее установили остановку речного трамвайчика. С его помощью жители могли добраться в центр города.

Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Со временем остановка с пристанью стала не нужна – по реке перестал курсировать водный транспорт, и ее территория превратилась в жилую зону с асфальтированной дорогой.

Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Также на улице было несколько крутых оврагов. Засыпали их относительно недавно. По словам местных жителей, в «ямы» ссыпали обломки здания «Детского мира» после его сноса.

фото и информация: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)Русский

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