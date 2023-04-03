Обломки «Детского мира» и взорванная скала: какие тайны хранит улица Старая Пристань в Днепре (ФОТО)

Первые жители на этой улице поселились в 1760-х годах. Находилась она на берегу Днепра, жили тут лоцманы, перевозившие людей через реку и пороги. Территория была фактически без названия и первое известное «имя» получила лишь в 1950-х годах. Тогда она называлась улицей Днепровской. Но уже через 10 лет ее переименовали в Байкову. Это частный сектор с дворами. Из всех достопримечательностей тут есть здание старой водокачки, откуда воду перекачивали на один из заводов города, а также великолепные виды на реку Днепр. Фото улицы и интересную информацию о ней опубликовала в группе «История в фотографиях. Екатеринослав -Днепропетровск» Елена Присягина.
В 1960-х годах на улице обустроили пристань – для этого пришлось взорвать скалу.
Вместо нее установили остановку речного трамвайчика. С его помощью жители могли добраться в центр города.
Со временем остановка с пристанью стала не нужна – по реке перестал курсировать водный транспорт, и ее территория превратилась в жилую зону с асфальтированной дорогой.
Также на улице было несколько крутых оврагов. Засыпали их относительно недавно. По словам местных жителей, в «ямы» ссыпали обломки здания «Детского мира» после его сноса.
фото и информация: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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