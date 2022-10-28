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  • Сзади собралась трамвайная пробка: в Днепре маршрутка провалилась в землю (ФОТО)

Сзади собралась трамвайная пробка: в Днепре маршрутка провалилась в землю (ФОТО)

Сегодня 15:46
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В Днепре маршрутка провалилась в землю.

Новости Днепра про Сзади собралась трамвайная пробка: в Днепре маршрутка провалилась в землю (ФОТО)

В Днепре маршрутка провалилась в землю. Произошло это на улице Макарова, неподалеку от «Зеленой Рощи». Очевидцы в соцсетях рассказывают, что маршрутка застряла в земле. Из-за того, что произошло это возле путей, позади образовалась трамвайная пробка. На помощь водителю пришел коллега, однако выбраться маршрутчик пока не смог.

Почему водителя занесло туда – неизвестно. Поэтому образовалась километровая пробка, поэтому будьте осторожны.

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