Позаду зібрався трамвайний затор: у Дніпрі маршрутка провалилася в землю (ФОТО)

У Дніпрі маршрутка провалилася в землю. Сталося це на вулиці Макарова, поблизу “Зеленого Гаю”. Очевидці в соцмережах розповідають, що маршрутка застрягла в землі. Через те, що сталося це біля колій, позаду утворився трамвайний затор. На допомогу водієві прийшов колега, проте вибратися маршрутчик поки що не зміг.
Чому водія занесло туди – невідомо. Через це утворився кілометровий затор, тому будьте обережні.
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