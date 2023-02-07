Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация

Однако энергетики не исключают, что в пиковые часы утра и вечера из-за перегрузки системы, вызванной снижением температуры воздуха, могут быть и аварийные отключения.
Узнать, когда по графику у вас должны отключить свет, можно по ссылкам:
— Если вы абонент ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
— Если вы абонент ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html
По состоянию на 06:00 котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.
Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за прошедшие сутки отработали 30 заявок горожан по ликвидации засоров на сетях водоотведения и 10 обращений о повреждении сетей водоснабжения.
Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.
Также коммунальщики продолжат работу на водопроводе по ул. Яна Гуса, 36. Напомним, на этом объекте проводят замену более 150 метров трубы.
Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. Сегодня будут продолжены работы по прокладке современных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, которые более устойчивы к коррозии.
На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте люди могут набрать воду для своих нужд.
Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
Читайте также:
Автор:
Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.
Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6…
В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих…
Марганецьку громаду знову накрили вогнем із РСЗВ та важкої артилерії.
Во вторник, 7 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.
В течение одного времени полицейские дважды задержали нарушителей. В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших следственных действий.
С 27 января по 2 февраля 2023 года в Днепропетровской области на ОРВИ, включая подозрение на коронавирусную инфекцию, заболело 10 490 человек, из них 3 432 (32,7%) — дети в возрасте до 17 лет.
Одевайтесь теплее, друзья!
Роман Зозуля стал жертвой оскорбительных возгласов во время матча Депортиво – Райо Махадаонда в рамках 21 тура Примеры Федерасьон.
Днем оккупанты дважды ударили по Днепропетровщине. Под обстрелом из тяжелой артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы.
Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла увеличилось до 1651 человек. При этом 11 119 человек получили ранения.
В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В поисках добычи он ходил по дому и искал подходящие ключам двери.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!