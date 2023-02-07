Ситуация с отоплением и водоснабжением в Днепре на утро 7 февраля: официальная информация

В Днепре 7 февраля используются стабилизационные отключения света.

Однако энергетики не исключают, что в пиковые часы утра и вечера из-за перегрузки системы, вызванной снижением температуры воздуха, могут быть и аварийные отключения.

Узнать, когда по графику у вас должны отключить свет, можно по ссылкам:

— Если вы абонент ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

— Если вы абонент ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

По состоянию на 06:00 котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.

Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за прошедшие сутки отработали 30 заявок горожан по ликвидации засоров на сетях водоотведения и 10 обращений о повреждении сетей водоснабжения.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения. Также коммунальщики продолжат работу на водопроводе по ул. Яна Гуса, 36. Напомним, на этом объекте проводят замену более 150 метров трубы. Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. Сегодня будут продолжены работы по прокладке современных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, которые более устойчивы к коррозии. На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте люди могут набрать воду для своих нужд. Аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды. В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой. Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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