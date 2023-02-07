Ситуація з опаленням та водопостачанням у Дніпрі на ранок 7 лютого: офіційна інформація

У Дніпрі 7 лютого застосовуються стабілізаційні відключення світла.

Однак енергетики не виключають, що у пікові години ранку та вечора через перенавантаження системи, викликане зниженням температури повітря, можуть бути й аварійні відключення.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:

– якщо ви абонент ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

– якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Станом на 06:00 котельні та тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу відпрацювали 30 заявок містян щодо ліквідації засмічень на мережах водовідведення та 10 звернень про пошкодження мереж водопостачання.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання. Також комунальники продовжать роботи на водоводі по вул. Яна Гуса, 36. Нагадаємо, на цьому об’єкті проводять заміну понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами. Старі поржавілі металеві труби уже демонтовані. Сьогодні будуть продовжені роботи з прокладання сучасних поліетиленових труб, діаметром 75 мм, які більш стійкі до корозії. На час проведення ремонтних робіт на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці люди можуть набрати воду для своїх потреб. Аварійні бригади роблять усе можливе, аби якнайшвидше завершити роботи і відновити подачу води. У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідовують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: