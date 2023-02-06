Депутатка з Дніпропетровщини придбала салон краси за 2 млн, хоча два роки нічого не заробляла

На Дніпропетровщині депутатка сільради придбала салон краси, хоча офіційно нічого не заробляла.

Депутатка Магдалинівської сільради на Дніпропетровщині разом з чоловіком купила салон краси. Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

2 мільйони гривень вона віддала за салон “Центр здоров’я та краси” площею 300 м2 (коштував 1,8 млн) та земельну ділянку площею 552 м2 (вартість землі – 138 тисяч гривень).

Проте, звідки вона взяла кошти на таку дорогу покупку невідомо, адже в 2020 та 2021 роках депутатка нічого не заробила. Такий висновок, можна зробити вивчивши декларацію народної обраниці за 2021 рік, де вона не вказала жодних доходів, ні власних, ні чоловіка.

У той же час, покупка приміщення та земельної ділянки підтверджена витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Спільний дохід подружжя за позаминулий рік склав 0 гривень. Зазначається, що різниця між вартістю набутих активів та ймовірними законними доходами без врахування податків та витрат на проживання становить приблизно 2 млн грн.

Таким чином, депутатку підозрюють в отриманні незаконного доходу в розмірі 2 млн грн.

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