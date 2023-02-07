Лише за тиждень: на Дніпропетровщині на ГРВІ та коронавірус захворіли більше 10 тисяч мешканців

З 27 січня по 2 лютого 2023 року у Дніпропетровській області на ГРВІ, включно із підозрою на коронавірусну інфекцію, захворіло 10 490 людей, із них 3 432 (32,7%) — діти віком до 17 років.

Про цеповідомляється на сторінці Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 13,3% (серед дорослого населення знизилась на 14,4%, а серед дітей до 17 років – на 11%).

У порівнянні з попереднім тижнем загальна кількість госпіталізованих знизилась на 7,9%, а серед дітей – на 4,9%. Всього за тиждень по області госпіталізовано 511 осіб (4,9% від захворілих), з них 254 дитини (7,4% від захворілих дітей).

За даними дозорної лікарні упродовж тижня зареєстровано 24 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). У двох з п’яти пацієнтів виявлено РНК вірусу грипу А.

Від грипу за тиждень щепилися 190 осіб.

Всього з початку епідемічного сезону 2022/2023 року проти грипу в області щеплено 12 432 людини (56,5% від запланованих).

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