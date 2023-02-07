Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 4 тисячі осіб

Про це повідомляє Anadolu.
Повідомляється, що землетруси призвели до загибелі 4,3 тисяч людей у Туреччині та Сирії. За даними Анкари, пригода забрала життя 2921 людини, 15834 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Сирії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 1,4 тисячі осіб, понад 3 тисячі травмовано.
Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі. Також минулої доби серію землетрусів було зафіксовано на різних континентах: у США, в Океанії та ін.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв’язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу.
Читайте також:
Автор:
Протягом однієї години поліцейські двічі затримали порушників. В обох випадках…
З 27 січня по 2 лютого 2023 року у Дніпропетровській…
Роман Зозуля став жертвою образливих вигуків під час матчу Депортіво…
Вдень окупанти двічі вдарили по Дніпропетровщині. Під обстрілом з важкої…