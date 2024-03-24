Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов»

Силы обороны Украины поразили два десантных корабля в Крыму.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Силы обороны поразили крупные десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота россии в оккупированном Севастополе.

Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли «Ямал» и «Азов», центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф, — говорится в сообщении Генштаба.

Дополнительная информация о поражении целей будет

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