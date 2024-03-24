Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов»

Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов»

Сегодня 10:46
просмотров

Силы обороны Украины поразили два десантных корабля в Крыму.

Новости Днепра про Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Силы обороны поразили крупные десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота россии в оккупированном Севастополе.

Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли «Ямал» и «Азов», центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф, — говорится в сообщении Генштаба.

Дополнительная информация о поражении целей будет

Читайте также:

Новости Днепра про Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля Українська Новости Днепра про Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными БпЛА: без тепла осталось 3 тыс домов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:40
    Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными БпЛА: без тепла осталось 3 тыс домов

    Сегодня ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА.

    Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина
    Новости Днепра
    Вчера 20:17
    Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина

    Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.

    Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно
    Новости Днепра
    22.03.2024 12:39
    Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно

    С сегодняшнего дня в "Дії" появились образовательные документы.

    Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар
    Новости Украины
    22.03.2024 08:06
    Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар

    Сегодня утром враг массированно атаковал Украину. Под ударом оказались многочисленные…

    Последние новости

    Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными БпЛА: без тепла осталось 3 тыс домов
    Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными БпЛА: без тепла осталось 3 тыс домов

    Сегодня ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА.

    Сегодня 11:40
    2
    просмотров
    В Днепре мужчина и женщина делали закладки на улице Конотопской
    В Днепре мужчина и женщина делали закладки на улице Конотопской

    В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую пару.

    Сегодня 08:35
    4
    просмотров
    Погода на 24 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 24 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина
    Враг с утра атаковал Днепропетровщину 14 раз: пострадала женщина

    Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.

    Вчера 20:17
    4
    просмотров
    Угрожает большой штраф: когда на Днепропетровщине нельзя ловить рыбу
    Угрожает большой штраф: когда на Днепропетровщине нельзя ловить рыбу

    Важная информация!

    Вчера 19:45
    4
    просмотров
    Площадь в Днепре стала победителем престижной премии
    Площадь в Днепре стала победителем престижной премии

    Успенская площадь в Днепре стала победителем Премии НСАУ 2023 в номинации "Ландшафтная архитектура" (реализация).

    Вчера 18:47
    7
    просмотров
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвела калина Фаррера
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвела калина Фаррера

    В Днепр уже пришла весна, в ботсаду появляются первые раннецветущие растения.

    Вчера 17:43
    9
    просмотров
    В Днепре на Запорожском шоссе автобус врезался в троллейбус
    В Днепре на Запорожском шоссе автобус врезался в троллейбус

    В Днепре на Запорожском шоссе произошло серьезное ДТП.

    Вчера 17:16
    8
    просмотров
    В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина
    В Днепре на улице Магистральная во время пожара погиб мужчина

    Вчера вечером в Днепре во время пожара погиб мужчина.

    Вчера 15:22
    2
    просмотров
    Бывший тренер СК Днепр-1 подал в суд на клуб
    Бывший тренер СК Днепр-1 подал в суд на клуб

    Бывший главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер намерен судиться с клубом.

    Вчера 15:01
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх