Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Силы обороны объяснили цель ночного массированного удара по Днепру

Сегодня 11:49
просмотров

Военные предполагают, что атаки могут продолжиться.
Новости Днепра про Силы обороны объяснили цель ночного массированного удара по Днепру

На фото последствия обстрелов Синельниковского района

В ночь на 22 мая россияне массированно атаковали Днепр по разному вооружению. Начальник Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона объяснила, в чем смысл таких атак.

Вероятно, россияне продолжают «прощупывать» нашу ПВО. Концентрированный удар с применением дронов и ракет разного типа был направлен на то, чтобы понять, насколько наш регион уязвим к атакам.

Гуменюк также добавила, что только оккупанты знают, почему, когда и какое направление в Украине актировать.

То есть раньше это был Киев, сегодня Днепр, а потом будет какой-то другой город.

Мы можем только анализировать, делать выводы и предвидеть то, что мы считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме, – подчеркнула она.

Кроме того, такие атаки могут повторяться, ведь россияне ищут слабые места нашей ПВО.

Напомним, сегодня ночью на Днепропетровщину летели крылатые, сверхзвуковые, баллистические, управляемые зенитные ракеты и ударные дроны. В Синельниковском районе в результате обстрелов из С-300 есть разрушения и пострадавшие, а в Днепре повреждена пожарная часть и частное предприятие. Ранение получил спасатель, который получает необходимую медицинскую помощь.

А вот мэр Днепра Борис Филатов отметил, что такой атаки еще не последовало с начала войны.

Читайте также:

Новости Днепра про Силы обороны объяснили цель ночного массированного удара по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про Силы обороны объяснили цель ночного массированного удара по ДнепруРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как получить наследство в условиях военного положения в 2023 году в Днепре: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Как получить наследство в условиях военного положения в 2023 году в Днепре: инструкция

    В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине…

    «Такого обстрела не было за всю войну»: мэр Днепра о ночной атаке на город
    Новости Днепра
    Сегодня 10:58
    «Такого обстрела не было за всю войну»: мэр Днепра о ночной атаке на город

    Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.

    У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 10:24
    У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая

    Такой атаки на город еще не было

    «Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    «Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

    Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это…

    Последние новости

    Как получить наследство в условиях военного положения в 2023 году в Днепре: инструкция
    Как получить наследство в условиях военного положения в 2023 году в Днепре: инструкция

    В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине изменились правила вступления в наследство. Какие документы нужны и нужно ли обращаться в суд для открытия наследства – разбирались журналисты dnepr.info.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
    В Днепре и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

    Будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 11:31
    1
    просмотров
    «Такого обстрела не было за всю войну»: мэр Днепра о ночной атаке на город
    «Такого обстрела не было за всю войну»: мэр Днепра о ночной атаке на город

    Такая мощная атака произошла впервые с начала полномасштабной войны.

    Сегодня 10:58
    просмотров
    На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности
    На Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности

    Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.

    Сегодня 10:35
    0
    просмотров
    У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая
    У ПК «Схід» рассказали, чем именно враги атаковали Днепр и область ночью 22 мая

    Такой атаки на город еще не было

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    «Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян
    «Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

    Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник
    Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

    Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Пятеро спасателей боролись с огнем: в Днепре вспыхнул Hyundai Sonata
    Пятеро спасателей боролись с огнем: в Днепре вспыхнул Hyundai Sonata

    21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно
    В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно

    Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты»
    Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты»

    Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета".

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх