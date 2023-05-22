Силы обороны объяснили цель ночного массированного удара по Днепру

В ночь на 22 мая россияне массированно атаковали Днепр по разному вооружению. Начальник Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона объяснила, в чем смысл таких атак.
Вероятно, россияне продолжают «прощупывать» нашу ПВО. Концентрированный удар с применением дронов и ракет разного типа был направлен на то, чтобы понять, насколько наш регион уязвим к атакам.
Гуменюк также добавила, что только оккупанты знают, почему, когда и какое направление в Украине актировать.
То есть раньше это был Киев, сегодня Днепр, а потом будет какой-то другой город.
Мы можем только анализировать, делать выводы и предвидеть то, что мы считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме, – подчеркнула она.
Кроме того, такие атаки могут повторяться, ведь россияне ищут слабые места нашей ПВО.
Напомним, сегодня ночью на Днепропетровщину летели крылатые, сверхзвуковые, баллистические, управляемые зенитные ракеты и ударные дроны. В Синельниковском районе в результате обстрелов из С-300 есть разрушения и пострадавшие, а в Днепре повреждена пожарная часть и частное предприятие. Ранение получил спасатель, который получает необходимую медицинскую помощь.
А вот мэр Днепра Борис Филатов отметил, что такой атаки еще не последовало с начала войны.
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