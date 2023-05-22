Сили оборони пояснили мету нічного масованого удару по Дніпру

Військові припускають, що атаки можуть продовжитися.

У ніч на 22 травня росіяни масовано атакували Дніпро з різного озброєння. Начальниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк під час телемарафону пояснила, у чому сенс таких атак.

Ймовірно, росіяни продовжують “промацувати” нашу ППО. Концентрований удар із застосуванням дронів та ракет різного типу був направлений на те, щоб зрозуміти наскільки наш регіон вразливий до атак.

Гуменюк також додала, що тільки окупантам знати, чому, коли і який саме напрямок в Україні актувати.

Тобто раніше це був Київ, сьогодні Дніпро, а потім буде якесь інше місто.

Ми можемо лиш аналізувати, робити висновки й передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на думці, – підкреслила вона.

Крім цього, такі атаки можуть повторюватися, адже росіяни шукають слабкі місця нашої ППО.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Дніпропетровщину летіли крилаті, надзвукові, балістичні, керовані зенітні ракети та ударні дрони. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу з С-300 є руйнування та постраждалі, а у Дніпрі пошкоджена пожежна частина та приватне підприємство. Поранення отримав рятувальник, який наразі отримує необхідну медичну допомогу.

А ось мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що такої атаки ще не було з початку війни.

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