Священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения

По данным следствия, священник после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет, оставаясь с ними дома наедине.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей.
Священника задержали.
Ему сообщили о подозрении по факту развращения несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Кроме того, прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Сегодня стало известно, что священнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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