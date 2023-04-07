Священнику УПЦ МП, которого задержали в Днепре за развращение родных дочерей, избрали меру пресечения

На днях в Днепре задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.

По данным следствия, священник после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет, оставаясь с ними дома наедине.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей.

Священника задержали.

Ему сообщили о подозрении по факту развращения несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Кроме того, прокурор направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сегодня стало известно, что священнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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