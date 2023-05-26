Супруги из Днепра вместе с собаками заблудились в Карпатах

В Карпатах искали супругов из Днепра.

В четверг, 25 мая, к закарпатским ГСЧС-никам обратились заблудившиеся в горах туристы. Сообщение поступило в 23:46.

Супруги из Днепра проходили туристический маршрут в районе горы Говерла, но в темноте потеряли ориентир и спустились не туда. Как рассказали в ГСЧС, днепряне вместе с тремя собаками отправились в поход с учебно-спортивной базы «Заросляк» Ивано-Франковской области, поднялись к озеру Неистовое и оттуда – на Говерлу.

В помощь туристам прибыли спасатели горного поискового отряда поселка Лазещина, которые установили, что супруги находятся в 400 метрах от горы Говерла.

Дав указания, как спустились в деревянный домик, спасатели отправились забирать туристов. Люди провели в горах более четырех часов, но утром вместе со своими любимцами вернулись к автостанции в поселке Лазещина.

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