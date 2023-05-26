Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Подружжя із Дніпра разом з собаками заблукало в Карпатах

Сьогодні 11:43
просмотров

У Карпатах шукали подружжя з Дніпра.

Новости Днепра про Подружжя із Дніпра разом з собаками заблукало в Карпатах

У четвер, 25 травня, до закарпатських ДСНС-ників звернулися туристи, які заблукали в горах. Повідомлення надійшло о 23:46.

Подружжя із Дніпра проходило туристичний маршрут в районі гори Говерла, але в темряві втратили орієнтир та спустилися не туди. Як розповіли в ДСНС, дніпряни разом із трьома собаками відправилися в похід із навчально-спортивної бази «Заросляк» Івано-Франківської області, піднялися до озера Несамовите і звідти – на Говерлу.

На допомогу туристам прибули рятувальники гірничого пошукового загону селища Лазещина, які встановили, що подружжя знаходиться за 400 метрів від гори Говерла. 

Давши вказівки, як спустилися до дерев’яного будиночка, рятувальники вирушили забирати туристів. Люди провели в горах понад чотири години, але зранку разом зі своїми улюбленцями повернулися до автостанції в селищі Лазещина. 

Новости Днепра про Подружжя із Дніпра разом з собаками заблукало в Карпатах

Читайте також:

Новости Днепра про Подружжя із Дніпра разом з собаками заблукало в КарпатахУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля Varus на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У Дніпрі біля Varus на проспекті Героїв виявили труп: коментар поліції

    У п'ятницю, 26 травня, на парковці біля магазину Varus на…

    Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, – Лисак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:18
    Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, – Лисак

    Сьогодні у Дніпрі близько 10:30 пролунав вибух.

    У ПК Схід розповіли, чим атакували Дніпро та скільки цілей вдалося збити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:44
    У ПК Схід розповіли, чим атакували Дніпро та скільки цілей вдалося збити

    Дніпро знову обстрілювали.

    Побиті дахи в школах та понівечена каналізація: мер Дніпра про наслідки нічних обстрілів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    Побиті дахи в школах та понівечена каналізація: мер Дніпра про наслідки нічних обстрілів

    У Дніпрі є понівечені будівлі.

    Наверх