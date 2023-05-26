Подружжя із Дніпра разом з собаками заблукало в Карпатах

У Карпатах шукали подружжя з Дніпра.

У четвер, 25 травня, до закарпатських ДСНС-ників звернулися туристи, які заблукали в горах. Повідомлення надійшло о 23:46.

Подружжя із Дніпра проходило туристичний маршрут в районі гори Говерла, але в темряві втратили орієнтир та спустилися не туди. Як розповіли в ДСНС, дніпряни разом із трьома собаками відправилися в похід із навчально-спортивної бази «Заросляк» Івано-Франківської області, піднялися до озера Несамовите і звідти – на Говерлу.

На допомогу туристам прибули рятувальники гірничого пошукового загону селища Лазещина, які встановили, що подружжя знаходиться за 400 метрів від гори Говерла.

Давши вказівки, як спустилися до дерев’яного будиночка, рятувальники вирушили забирати туристів. Люди провели в горах понад чотири години, але зранку разом зі своїми улюбленцями повернулися до автостанції в селищі Лазещина.

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