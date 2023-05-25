У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

Зокрема, дописи опублікували відомий дніпровський хірург-онколог Володимир Пробачай та завідувач відділення анестезіології онкодиспансеру Дмитро Коренюк. У них йдеться про звільнення співробітників, примусові відпустки та ряд інших гострих проблем.
Цю подію прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
З цього приводу повідомляю: ще 2-го травня мною було підписано розпорядження щодо проведення перевірки в КП «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради». Спеціально створена комісія працює від початку цього місяця і до 9 червня перевірятиме: використання бюджетних коштів; ефективність використання та збереження майна, що належить до спільної власності територіальних громад; дотримання керівником вимог чинного законодавства, контракту та статуту підприємства, – написав Микола Лукашук.
Та зазначив, що про результати перевірки буде повідомлено.
До її закінчення прошу всіх утриматися від будь-яких поспішних висновків, – додав голова Дніпропетровської обласної ради.
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