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  • У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

Сьогодні 18:31
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Сьогодні у Фейсбук відразу кілька працівників обласного онкодиспансеру поскаржилися на керівництва закладу.

Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

Зокрема, дописи опублікували відомий дніпровський хірург-онколог Володимир Пробачай та завідувач відділення анестезіології онкодиспансеру Дмитро Коренюк. У них йдеться про звільнення співробітників, примусові відпустки та ряд інших гострих проблем.

Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

Цю подію прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

З цього приводу повідомляю: ще 2-го травня мною було підписано розпорядження щодо проведення перевірки в КП «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради». Спеціально створена комісія працює від початку цього місяця і до 9 червня перевірятиме: використання бюджетних коштів; ефективність використання та збереження майна, що належить до спільної власності територіальних громад; дотримання керівником вимог чинного законодавства, контракту та статуту підприємства, – написав Микола Лукашук.

Та зазначив, що про результати перевірки буде повідомлено.

До її закінчення прошу всіх утриматися від будь-яких поспішних висновків, – додав голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував його

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Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував йогоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал навколо обласного онкодиспансеру: Лукашук прокоментував йогоРусский

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