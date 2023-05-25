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  • Стало відомо, скільки коштують квитки на потяг “Інтерсіті+” з Києва до Дніпра

Стало відомо, скільки коштують квитки на потяг “Інтерсіті+” з Києва до Дніпра

Сьогодні 18:48
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З 10 червня "Укрзалізниця" повертає швидкісний потяг "Інтерсіті+", який курсує маршрутом Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки коштують квитки на потяг

Це станеться вперше від 24 лютого 2022 року.

Комфортний Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15.

Квитки вже можна придбати в касах, застосунку та на сайті “Укрзалізниці”.

Ми вирішили дізнатися, скільки ж будуть коштувати квитки. Так, ціни на поїзд №732 “Інтерсіті+” із Києва до Запоріжжя будуть такі: перший клас – 791,79 гривень; другий клас – 502,25 гривень. Із Києва до Дніпра ціни на квитки такі: перший клас – 677,58 гривень; другий клас – 428,42 гривень.

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