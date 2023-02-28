Субкультура ЧВК «Редан» в Украине: в Днепре возле одного из ТРЦ заметили группу подростков

Местные жители в связи с этим вызвали правоохранителей. Позже нам сообщили в полиции, что за нарушение общественного порядка в отделение была доставлена группа подростков. Полицейские вызвали родителей и провели с ними и их детьми профилактическую работу по предотвращению аналогичных случаев в дальнейшем.
Но остался вопрос, зачем подростки собирались?
Есть предположение, что они – представители субкультуры из россии ЧВК «Редан». В последние дни так называемые «редановцы» выходят на улицы украинских городов, чтобы организовывать массовые беспорядки и драки с представителями другой субкультуры — «офниками».
Так, группы подростков были замечены в Киеве, Харькове, Луцке и других городах. Правоохранители считают, что это все ИПСО россии, цель которой – дестабилизировать ситуацию в Украине.
Потому, пожалуйста, следите за своими детьми!
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