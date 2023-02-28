Субкультура ПВК “Редан” в Україні: у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків

Місцеві мешканці у зв’язку з цим викликали правоохоронців. Пізніше нам повідомили у поліції, що за порушення громадського порядку було доставлено до відділку поліції групу підлітків. Поліцейські викликали батьків та провели з ними та їхніми дітьми профілактичну роботу щодо недопущення аналогічних випадків в подальшому.
Але залишилося питання, навіщо підлітки збиралися?
Є припущення, що вони – представники субкультури з росії ПВК “Редан”. Останніми днями так звані “реданівці” виходять на вулиці українських міст, щоб організовувати масові безпорядки та бійки з представниками іншої субкультуру – “офниками”.
Так, групи підлітків були помічені у Києві, Харкові, Луцьку та інших містах. Правоохоронці вважають, що це все ІПСО росії, мета якої – дестабілізувати ситуацію в Україні.
Тому, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі весняні канікули розпочнуться в кінці березня.
У Дніпрі піймали хлопця з наркотиками.
Минулого року, за даними аналітичної компанії Euromonitor, найпопулярнішими містами у…
Перший місяць весни 2023 року відзначиться кількома магнітними бурями, які…