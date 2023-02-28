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  • Субкультура ПВК “Редан” в Україні: у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків

Субкультура ПВК “Редан” в Україні: у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків

Сьогодні 14:07
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У Дніпрі біля ТРЦ "Дафі" помітили підозрілу групу підлітків.

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Місцеві мешканці у зв’язку з цим викликали правоохоронців. Пізніше нам повідомили у поліції, що за порушення громадського порядку було доставлено до відділку поліції групу підлітків. Поліцейські викликали батьків та провели з ними та їхніми дітьми профілактичну роботу щодо недопущення аналогічних випадків в подальшому.

Але залишилося питання, навіщо підлітки збиралися?

Є припущення, що вони – представники субкультури з росії ПВК “Редан”. Останніми днями так звані “реданівці” виходять на вулиці українських міст, щоб організовувати масові безпорядки та бійки з представниками іншої субкультуру – “офниками”.

Так, групи підлітків були помічені у Києві, Харкові, Луцьку та інших містах. Правоохоронці вважають, що це все ІПСО росії, мета якої – дестабілізувати ситуацію в Україні.

Тому, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми!

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