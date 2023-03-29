Страстная любовь в стенах корпуса: в университете МВД в Днепре прокомментировали скандальное видео

На днях в городских телеграмм каналах появилось видео, где два человека занимались сексом возле окна, и это все якобы происходило в аудитории Днепропетровского государственного университета внутренних дел (в народе — университет МВД).
Автор утверждал, что на видео преподаватель, который вроде бы таким способом принимает «зачет». На скриншоте фрагмент видео о объяснение.
Видео публиковать не будем, но цвет стен действительно похож на фасад здания корпуса. Позже стало известно, что это не преподаватель, а вроде бы абитуриенты, пришедшие на день открытых дверей.
В ДГУВД отреагировали на этот случай.
Соцсетями распространяется информация о факте неэтичного поведения в стенах учебного заведения. Предварительно установлено, что лица, зафиксированные на видео, не принадлежат личному составу или представителям соискателей высшего образования университета, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведется служебная проверка.
В комментариях под сообщением студенты заведения утверждают, что в корпус невозможно попасть без служебного пропуска, поэтому непонятно, как посторонние могли зайти в аудиторию.
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