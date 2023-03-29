Страстная любовь в стенах корпуса: в университете МВД в Днепре прокомментировали скандальное видео

В Днепре в университете МВД разгорелся скандал из-за видео в соцсетях.

На днях в городских телеграмм каналах появилось видео, где два человека занимались сексом возле окна, и это все якобы происходило в аудитории Днепропетровского государственного университета внутренних дел (в народе — университет МВД).

Автор утверждал, что на видео преподаватель, который вроде бы таким способом принимает «зачет». На скриншоте фрагмент видео о объяснение.

Видео публиковать не будем, но цвет стен действительно похож на фасад здания корпуса. Позже стало известно, что это не преподаватель, а вроде бы абитуриенты, пришедшие на день открытых дверей.

В ДГУВД отреагировали на этот случай.

Соцсетями распространяется информация о факте неэтичного поведения в стенах учебного заведения. Предварительно установлено, что лица, зафиксированные на видео, не принадлежат личному составу или представителям соискателей высшего образования университета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется служебная проверка.

В комментариях под сообщением студенты заведения утверждают, что в корпус невозможно попасть без служебного пропуска, поэтому непонятно, как посторонние могли зайти в аудиторию.

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