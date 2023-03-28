В Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке: дочь рассказала о ее состоянии

В днепровской больнице спасают руководительницу кинологического отряда "Антарес" Ларису Борисенко, которая вчера взорвалась на растяжке, когда вместе с напарником и собаками искала погибших бойцов.

Дочь Мария рассказала о состоянии своей мамы. Женщина получили тяжелые ранения, у нее пробита бедренная артерия, поражение головного мозга, сильно иссечено все тело. Лариса потеряла много крови. Вчера ее госпитализировали в Днепр. По словам Марии, ее мама была в медикаментозной коме, но сегодня пришла в сознание.

Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

Напарник кинолога Вячеслав Майборода, находившийся рядом с Ларисой во время взрыва тоже в днепровской больнице. У него иссечены руки, ноги, спина и голова, но состояние стабильное. По словам друзей, Вячеслав в сознании, говорит, что чувствует себя хорошо, хотя ждет операцию.

Напомним, вчера руководительница кинологического отряда «Антарес» выполняла задачи по поиску погибших бойцов. Вместе с напарником они взорвались на растяжке. Собака Беша, вместе с которой работали кинологи, чудом осталась невредимой, но сейчас в шоковом состоянии.

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