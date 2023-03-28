В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте сотрудники ГСЧС установили, что собака находится в заброшенном коммуникационном коллекторе глубиной ориентировочно 3 метра и не может самостоятельно выбраться.
Спасатели с помощью специального оборудования подняли четырехлапого на поверхность и отпустили.
К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка.
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