В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели

Вчера, 27 марта, в Днепре на улице Татарской пес упал в заброшенный коммуникационный коллектор. Он не смог выбраться самостоятельно, поэтому небезразличные граждане вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте сотрудники ГСЧС установили, что собака находится в заброшенном коммуникационном коллекторе глубиной ориентировочно 3 метра и не может самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью специального оборудования подняли четырехлапого на поверхность и отпустили.

К месту вызова привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка.

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