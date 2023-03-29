Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

У Дніпрі в університеті МВС розгорівся скандал через відео в соцмережах.

Днями в міських телеграм каналах з’явилося відео, де двоє людей кохалися біля вікна, і це все відбувалося начебто в аудиторії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (у народі – університет МВС).

Автор стверджував, що на відео викладач, який начебто таким способом приймає “залік”. На скриншоті той самий допис.

Відео публікувати не будемо, але колір стін справді схожий на фасад будівлі корпусу. Пізніше стало відомо, що це не викладач, а начебто абітурієнти, які прийшли на день відкритих дверей.

У ДДУВС відреагували на цей випадок.

Соцмережами шириться інформація про факт неетичної поведінки у стінах закладу освіти. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не належать до особового складу чи представників здобувачів вищої освіти університету, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що ведеться службова перевірка.

У коментарях під дописом студенти закладу стверджують, що в корпус неможливо потрапити без службової перепустки, тому не зрозуміло, як сторонні могли зайти до аудиторії.

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