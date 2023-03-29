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  • Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

Сьогодні 10:29
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У Дніпрі в університеті МВС розгорівся скандал через відео в соцмережах.

Новости Днепра про Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

Днями в міських телеграм каналах з’явилося відео, де двоє людей кохалися біля вікна, і це все відбувалося начебто в аудиторії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (у народі – університет МВС).

Автор стверджував, що на відео викладач, який начебто таким способом приймає “залік”. На скриншоті той самий допис. 

Новости Днепра про Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

Відео публікувати не будемо, але колір стін справді схожий на фасад будівлі корпусу. Пізніше стало відомо, що це не викладач, а начебто абітурієнти, які прийшли на день відкритих дверей.

У ДДУВС відреагували на цей випадок.

Соцмережами шириться інформація про факт неетичної поведінки у стінах закладу освіти. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не належать до особового складу чи представників здобувачів вищої освіти університету, – сказано в повідомленні. 

Зазначається, що ведеться службова перевірка.

Новости Днепра про Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

У коментарях під дописом студенти закладу стверджують, що в корпус неможливо потрапити без службової перепустки, тому не зрозуміло, як сторонні могли зайти до аудиторії.

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Новости Днепра про Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відеоУкраїнська Новости Днепра про Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відеоРусский

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