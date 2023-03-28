В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

В Днепре вражеский дрон попал в частное предприятие.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате вражеского удара загорелся металлический ангар, в котором хранились овощи и фрукты. Вызов на линию «101» поступил в 22:39.
Площадь возгорания составила 4000 кв. м. Пожар локализовали в 01:15 и ликвидировали в 02:09.
Огонь уничтожил крышу здания и повредил оборудование и овощи.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 54 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие.
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