В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

Вчера поздно вечером россияне атаковали Украину беспилотниками.

В Днепре вражеский дрон попал в частное предприятие.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате вражеского удара загорелся металлический ангар, в котором хранились овощи и фрукты. Вызов на линию «101» поступил в 22:39.

Площадь возгорания составила 4000 кв. м. Пожар локализовали в 01:15 и ликвидировали в 02:09.

Огонь уничтожил крышу здания и повредил оборудование и овощи.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 54 спасателя и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие.

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