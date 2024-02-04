Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Кривой Рог и провел совещание по энергообеспечению и снабжению водой города и всей Днепропетровской области.

В вечернем обращении президент также рассказал, что россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак.

Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны, — заявил Зеленский.

Во время совещания Владимир Зеленский обсудил восстановление энергетических объектов на Днепропетровщине после очередных террористических атак.

Была обсуждена возможность внедрения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ПВК на восток с учетом будущих поступлений вооружения.

Зеленский выразил благодарность всем, кто после последних ударов по Днепропетровщине оперативно возобновил энергоснабжение в регионе.

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