Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – Зеленский

Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – Зеленский

Сегодня 19:13
просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Кривой Рог и провел совещание по энергообеспечению и снабжению водой города и всей Днепропетровской области.

Новости Днепра про Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – Зеленский

В вечернем обращении президент также рассказал, что россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак.

Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны, — заявил Зеленский.

Во время совещания Владимир Зеленский обсудил восстановление энергетических объектов на Днепропетровщине после очередных террористических атак.

Была обсуждена возможность внедрения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ПВК на восток с учетом будущих поступлений вооружения.

Зеленский выразил благодарность всем, кто после последних ударов по Днепропетровщине оперативно возобновил энергоснабжение в регионе.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – ЗеленскийУкраїнська Новости Днепра про Страна-агрессор рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак, – ЗеленскийРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра
Новости Днепра
Сегодня 16:21
В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень…

В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака
Новости Днепра
Сегодня 15:04
В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака

В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.

В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла
Новости Днепра
Сегодня 14:34
В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла

В Кривом Роге пара заказала сет суши и чуть не…

На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины
Новости Днепра
Сегодня 13:10
На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины

В городе Марганец на пожаре обнаружили тело мужчины.

Последние новости

Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь
Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

В Криворожском районе у моста в селе Кудашевка Лозоватской сельской территориальной общины погиб мужчина.

Сегодня 17:12
3
просмотров
В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра
В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень опасности из-за непогоды.

Сегодня 16:21
3
просмотров
В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака
В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака

В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.

Сегодня 15:04
2
просмотров
В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла
В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла

В Кривом Роге пара заказала сет суши и чуть не оказалась в больнице.

Сегодня 14:34
2
просмотров
На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины
На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины

В городе Марганец на пожаре обнаружили тело мужчины.

Сегодня 13:10
2
просмотров
На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий
На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий

На Донецком направлении в районе н.п. Очеретино Покровского района погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Руслан Маковецкий.

Сегодня 12:02
3
просмотров
В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул
В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для пострадавших от российской атаки абонентов.

Сегодня 10:56
3
просмотров
В Днепре вандалы изуродовали несколько припаркованных автомобилей
В Днепре вандалы изуродовали несколько припаркованных автомобилей

В Днепре вандалы снова наносят ущерб имуществу в городе.

Сегодня 09:27
4
просмотров
Житель Днепропетровщины пытался пересечь границу в тайнике в автомобиле
Житель Днепропетровщины пытался пересечь границу в тайнике в автомобиле

В Черновицкой области пограничники задержали двоих мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.

Сегодня 08:48
2
просмотров
Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх