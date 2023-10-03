Страдают даже птицы: вблизи Днепра во время атаки дронами от испуга умирают утки

Как рассказала днепрянка Татьяна Мазниченко на своей Facebook-странице, этой ночью во время сбивания ракеты и шахедов от инфаркта скончалась утка.
Информация, конечная, по сравнению с тем, какое горе бывает во время войны, такая себе… Но поделюсь. Сегодня, во время сбития ракеты и шахедов, от инфаркта умерла у меня утка. Пошла я утром кормить птицу – одна лежит, хорошенькая, не больная, никем не раненая, – написала Татьяна.
Женщина сразу подумала, что утка умерла от испуга. Догадки Татьяны подтвердил знакомый ветеринар, которому хозяйка рассказала о состоянии птицы.
А потом, чтобы уж точно знать, позвонила по телефону ветеринару. Описала результаты вскрытия… Таки инфаркт, — отметила Татьяна.
Как оказалось, это не редкий случай. В комментариях друзья и знакомые стали делиться своим опытом. От громких взрывов страдают кошки, собаки и домашний скот.
У нас так лани, козы, зайцы, птицы погибали:( Самыми стойкими оказались ослы и кони.
В Никополе, Марганце часто лежат птицы на улицах. Нам всем кажется, что адаптировались, но на самом деле нет — к такому адаптироваться невозможно.
Где-то месяц назад тоже во дворе нашла две мертвые птички. Подумала..К чему это? Бедные животные:(
У моей коллеги инфаркт произошел из ши-тца. Слава Богу жив, лечат
Так же умер попугай у моих детей. Сначала после взрыва, произошедшего очень близко от их дома, птица ослепла и оглохла. А через час умерла. Животные очень страдают. Им не объяснишь, что происходит. Им страшнее.
Днепряне, чьи животные пугаются взрывов, говорят, что во время тревог стараются держать четвероногих возле себя, чтобы успокоить их.
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