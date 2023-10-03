Страждають навіть птахи: поблизу Дніпра під час атаки дронами від переляку вмирають качки

Як розповіла дніпрянка Тетяна Мазниченко на своїй Facebook-сторінці, цієї ночі під час збиття ракети та шахедів від інфаркту померла качка.
Інформація, канєшна, у порівнянні з тим, яке горе буває під час війни, така собі… Але поділюся. Сьогодні, під час збиття ракети і шахедів, від інфаркту померла в мене качка. Пішла я вранці кормити птицю – одна лежить, гарненька, не хвора, ніким не поранена, – написала Тетяна.
Жінка відразу подумала, що качка померла від переляку. Догадки Тетяни підтвердив знайомий ветеринар, якому господиня розповіла про стан птаха.
А потім, щоб вже точно знати, зателефонувала ветеринару. Описала результати розтину… Таки інфаркт, – зазначила Тетяна.
Як виявилося, це не поодинокий випадок. У коментарях друзі та знайомі почали ділитися своїм досвідом. Від гучних вибухів страждають коти, собаки та домашня худоба.
У нас так лані, кози, зайці, птахи гинули :( Самі стійкі виявились віслюки та коні.
В Нікополі, Марганці часто побиті птахи на вулицях. Нам всім здається що адаптувалися, але насправді ні – до такого адаптуватися неможливо.
Десь місяць тому теж на подвір’ї знайшла дві мертві пташки. Подумала..До чого це? Бідолашні тваринки:(
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