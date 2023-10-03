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Страждають навіть птахи: поблизу Дніпра під час атаки дронами від переляку вмирають качки

Сьогодні 16:39
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У ніч на 3 жовтня Дніпро та область вчергове атакували ударними дронами. Деякі із них збивали поблизу обласного центру. Лякалися і люди, і тварини.
Новости Днепра про Страждають навіть птахи: поблизу Дніпра під час атаки дронами від переляку вмирають качки

фото ілюстративне

Як розповіла дніпрянка Тетяна Мазниченко на своїй Facebook-сторінці, цієї ночі під час збиття ракети та шахедів від інфаркту померла качка. 

Інформація, канєшна, у порівнянні з тим, яке горе буває під час війни, така собі… Але поділюся. Сьогодні, під час збиття ракети і шахедів, від інфаркту померла в мене качка. Пішла я вранці кормити птицю – одна лежить, гарненька, не хвора, ніким не поранена, – написала Тетяна. 

Жінка відразу подумала, що качка померла від переляку. Догадки Тетяни підтвердив знайомий ветеринар, якому господиня розповіла про стан птаха. 

 А потім, щоб вже точно знати, зателефонувала ветеринару. Описала результати розтину… Таки інфаркт, – зазначила Тетяна.

Як виявилося, це не поодинокий випадок. У коментарях друзі та знайомі почали ділитися своїм досвідом. Від гучних вибухів страждають коти, собаки та домашня худоба. 

У нас так лані, кози, зайці, птахи гинули :( Самі стійкі виявились віслюки та коні.

В Нікополі, Марганці часто побиті птахи на вулицях. Нам всім здається що адаптувалися, але насправді ні – до такого адаптуватися неможливо.

Десь місяць тому теж на подвір’ї знайшла дві мертві пташки. Подумала..До чого це? Бідолашні тваринки:(

У моєї колеги інфаркт стався з ши-тцу. Слава Богу живий, лікують
 
Так само помер папуга в моїх дітей. Спочатку після вибуху, що стався дуже близько від їхнього будинку, пташка осліпла та оглухла. А за годину вмерла. Тваринки дуже страждають. Їм не поясниш, що відбувається. Їм страшніше.
 
Дніпряни, чиї тварини лякаються вибухів, кажуть, що під час тривог стараються тримати чотирилапих біля себе, щоб заспокоїти їх. 
 

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Новости Днепра про Страждають навіть птахи: поблизу Дніпра під час атаки дронами від переляку вмирають качкиУкраїнська

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