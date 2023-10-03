Страждають навіть птахи: поблизу Дніпра під час атаки дронами від переляку вмирають качки

У ніч на 3 жовтня Дніпро та область вчергове атакували ударними дронами. Деякі із них збивали поблизу обласного центру. Лякалися і люди, і тварини.

Як розповіла дніпрянка Тетяна Мазниченко на своїй Facebook-сторінці, цієї ночі під час збиття ракети та шахедів від інфаркту померла качка.

Інформація, канєшна, у порівнянні з тим, яке горе буває під час війни, така собі… Але поділюся. Сьогодні, під час збиття ракети і шахедів, від інфаркту померла в мене качка. Пішла я вранці кормити птицю – одна лежить, гарненька, не хвора, ніким не поранена, – написала Тетяна.

Жінка відразу подумала, що качка померла від переляку. Догадки Тетяни підтвердив знайомий ветеринар, якому господиня розповіла про стан птаха.

А потім, щоб вже точно знати, зателефонувала ветеринару. Описала результати розтину… Таки інфаркт, – зазначила Тетяна.

Як виявилося, це не поодинокий випадок. У коментарях друзі та знайомі почали ділитися своїм досвідом. Від гучних вибухів страждають коти, собаки та домашня худоба.

У нас так лані, кози, зайці, птахи гинули :( Самі стійкі виявились віслюки та коні.

В Нікополі, Марганці часто побиті птахи на вулицях. Нам всім здається що адаптувалися, але насправді ні – до такого адаптуватися неможливо.

Десь місяць тому теж на подвір’ї знайшла дві мертві пташки. Подумала..До чого це? Бідолашні тваринки:(

У моєї колеги інфаркт стався з ши-тцу. Слава Богу живий, лікують

Так само помер папуга в моїх дітей. Спочатку після вибуху, що стався дуже близько від їхнього будинку, пташка осліпла та оглухла. А за годину вмерла. Тваринки дуже страждають. Їм не поясниш, що відбувається. Їм страшніше.

Дніпряни, чиї тварини лякаються вибухів, кажуть, що під час тривог стараються тримати чотирилапих біля себе, щоб заспокоїти їх.

Читайте також:

Українська

Автор: