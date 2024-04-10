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Стоит ли покупать б/у Айфон?

Сегодня 13:22
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Полезная информация!

Подержанные смартфоны пользуются не меньшей популярностью, чем новые. Их покупают все, чей бюджет ограничен. Часто б/у технику дарят детям и пожилым родственникам, студентам. Купить Айфон б/у в Киеве или любом другом городе Украины по ссылке https://storeinua.com/apple-all-uk/apple-bu  — хороший выбор, если нужно качественное устройство, но не хочется переплачивать.

Новости Днепра про Стоит ли покупать б/у Айфон?

Взвешиваем «за» и «против»

Вот несколько причин задуматься о покупке б/у iPhone:

  1. Очевидная экономия. Подержанные Айфоны продаются по цене ниже, чем новые модели, выгода как минимум в несколько тысяч гривен гарантирована.
  2. Качество и надежность. Купертиновские смартфоны известны своим качеством сборки и отличным запасом продуктивности. Даже спустя 5–7 лет после выхода устройства остаются в хорошем состоянии и работают без сбоев.
  3. Гарантия. Солидные продавцы тщательно тестируют iPhone б/у и предоставляют гарантию на устройство. В случае непредвиденных проблем можно обратиться за помощью.
  4. Широкий выбор. На рынке подержанных устройств можно найти различные модели iPhone — от более старые и дешевых вариантов до новинок. Например, на STOREinUA есть такие девайсы, как iPhone XR б/у до iPhone 15 Pro Max б/у.

Кроме того, это забота об экологии. Покупка подержанного Айфона способствует уменьшению отходов и помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Новости Днепра про Стоит ли покупать б/у Айфон?

Какие неприятности могут возникнуть при покупке бывшего в употреблении телефона?

Прежде чем совершить покупку подержанного iPhone, нужно убедиться, что состояние устройства действительно хорошее, а именно:

  • корпус и экран без царапин, вмятин и других заметных повреждений;
  • в линзах камеры нет пыли;
  • телефон не был утоплен;
  • биометрические датчики работают без сбоев;
  • динамики в порядке;
  • состояние аккумулятора не менее 80%;
  • зарядка по проводу и беспроводная (если предусмотрена) работают корректно.

Кроме того, модель, серия, IMEI телефона должны быть идентичны тем, что указаны на коробке. Крупные продавцы берут все заботы на себя, покупателям предлагают только проверенные устройства. К тому же в офлайновых магазинах всегда есть возможность провести тест-драйв.

Купить Айфон б/у — отличный способ обновиться, но не потратить слишком большую сумму. Если сравнивать с новым Android за те же деньги, преимущество останется на стороне подержанного iPhone.

Новости Днепра про Стоит ли покупать б/у Айфон?Русский

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