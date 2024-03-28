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Столетний собор на Днепропетровщине стал памятником национального значения

Сегодня 16:51
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Еще один собор на Днепропетровщине стал памяткой национального значения.

Новости Днепра про Столетний собор на Днепропетровщине стал памятником национального значения

Кабинет Министров Украины постановлением № 337 от 26 марта внес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины здание Николаевского собора, расположенного на улице Соборной в Каменском.

Собор святого Николая Чудотворца – кафедральный собор Каменской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Построенный в 1894 году храм пережил приход советской власти, войну и несколько достроек.

Храм был построен в честь царя, но основные средства на строительство церкви были выделены правлением металлургического завода. Деньги собирали также по зарплате работников. Ежемесячно заводчане отчисляли по пол процента на строительство, а затем и на содержание храма.

Автор проекта храма, епархиальный архитектор Л.А.Бродницкий, использовал в его внешнем декоре древнеславянские мотивы. Церковь была построена из желтого черкасского кирпича. В 1929 году во времена антирелигиозной кампании храм был закрыт, в его помещениях расположился Музей революции. Церковь возобновила свою работу с началом германской оккупации города в 1941 году и просуществовала до 1960 года, когда она вновь была передана музею. И только в 1988 году постройка была возвращена православной общине.

В 2011 году Свято-Николаевский собор становится кафедральным собором вновь Днепродзержинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

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