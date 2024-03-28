Столітній собор на Дніпропетровщині став пам’яткою національного значення

Ще один собор на Дніпропетровщині став пам'яткою національного значення.

Кабінет Міністрів України постановою № 337 від 26 березня вніс до Державного реєстру нерухомих пам’яток України будівлю Миколаївського собору, що розташований на вулиці Соборній у Кам’янському.

Собор святого Миколая Чудотворця — катедральний собор Кам’янської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Збудований у 1894 році, храм пережив прихід радянської влади, війну та декілька добудов.

Храм збудували на честь царя, але основні кошти на будівництво церкви було виділено правлінням металургійного заводу. Гроші збирали також із зарплатні працівників. Щомісяця заводчани відраховували по пів процента на будівництво, а потім і на утримання храму.

Автор проєкт храму, єпархіальний архітектор Л.А.Бродницький, використовував у його зовнішньому декорі давньослов’янські мотиви. Церква була збудована із жовтої черкаської цегли. У 1929 році в часи антирелігійної компанії храм був закритий, в його приміщеннях розташувався Музей революції. Церква відновила свою роботу з початком німецької окупації міста в 1941 році і проіснувала до 1960 року, коли вона знову була передана музею. І тільки у 1988 році споруда була повернута православній громаді.

У 2011 році Свято-Миколаївський собор стає кафедральним собором новоствореної Дніпродзержинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

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